نجران 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأكملت أمانة منطقة نجران استعداداتها لتطبيق الخطة التشغيلية للأعمال الرقابية والصحية والإدارية، لتقديم الخدمات للأهالي والمقيمين وزوار المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام .وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، تشمل تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه, وجميع المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة, والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، إضافةً إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المرافق العامة والمنتزهات الطبيعية .وأكد المهندس عيبان تكثيف الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام, ورفع الطاقة الاستيعابية, وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزّارين، والتأكيد على النظافة العامة والآمنة للذبح والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافةً إلى تكثيف أعمال فرق النظافة وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في جميع الشوارع والميادين والأسواق .وشّدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين للحدّ من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية, والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والفنادق, وأسواق النفع العام للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية, بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتاح على الأجهزة الذكية.// انتهى //13:04ت م0048