الخليل 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا عند حاجز عسكري في بيت عينون شرق الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عيسى عادل هروش من بلدة يطا جنوبًا، عند حاجز عسكري نصبته قرب بيت عينون.من جهةً أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها.// انتهى //13:46ت م0058