سنغافورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأجرى رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونج اليوم تعديلا وزاريا عقب استقالة ثلاثة من أعضاء حكومته، رغم الفوز في الانتخابات العامة التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي أظهرت تراجعا قياسيا في شعبية حزب العمل الشعبي الحاكم.و شمل التعديل ترقية ستة مسؤولين، وخروج وزير النقل وتنسيق البنية التحتية، كاو بون وان ، و وزير الدولة بوزارة الخارجية سام تان، وأمين الشؤون البرلمانية بوزارة الشؤون الخارجية، تان وو مينج من الحكومة .واحتفظ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية هينج سوي كيت، بمنصبه وزير لتنسيق السياسات الاقتصادية، إضافة إلى حقيبة وزارة المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء .وشمل التعديل أيضاً إسناد حقيبة وزارة التعليم إلى لورانس وونج، الذي شغل في السابق منصب وزير الصحة، وتعيين فو هاي يين وزيرا للاستدامة والبيئة، في حين تولى واون جيي كونج حقيبة وزارة النقل، وديسمونج لي حقيبة التنمية الوطنية .// انتهى //13:47ت م0059