الطائف 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسمن أبرز الوجهات السياحية في صيف تنفس هذا العام مدينة "الطائف" عروس المصايف التي تقع غرب المملكة وتتميز بتراث طبيعي وافر يشتمل على أنواع متعددة من المعالم والمناظر الطبيعية والحياة البرية والفطرية والمتنزهات الطبيعية الجاذبة.وفي متنزهات الطائف يستمتع الزائر بإطلالة الجبل والبساتين المنتشرة ورائحة المطر ، فيما استعدت المناشط السياحية لاستقبال الجميع من خلال إقامة المخيمات البيئية السياحية، وتسيير الرحلات وإعداد البرامج السياحية للمحميات الطبيعية، والمناطق البرية، وفقا لاشتراطات السلامة التي أقرتها وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا مع رفع شعار "صيف بحذر".وتضم الطائف عشرات المتنزهات المجهزة بكل وسائل الراحة والألعاب للعوائل والأطفال والتي تعد من أفضل أماكن السياحة، وتعد متنفسًا للعائلات والزوار، ومن أشهرها حديقة الردف التي تحتوي على ست حدائق خاصة بالحضارات العالمية، وبحيرة اصطناعية بها نوافير مياه راقصة ومظلات خشبية، وحديقة الملك عبد الله، ومتنزهات: جبل دكا، و سيسد الوطني، والشعلة السياحي، وحديقة الفيصلية، وتحتوي على المرافق التي يحتاجها الزائر من ملاعب للأطفال، ومناطق جلوس، ونوافير مائية، ومساجد، و مسارات لرياضة المشي و الجري، علاوة على تخصيص مساحات للشواء مجهزة بكل المستلزمات من شوايات ومقاعد، ودورات مياه، ومطاعم و مقاهٍ تقدم كل أنواع المأكولات.// انتهى //13:49ت م0060