الباحة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" أمس، مبلغ 141.300 ريال لشهر يوليو في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الغذائية الشهرية.وأوضحت الجمعية أن 1413 يتيماً ويتيمة استفادوا من هذا الدعم، مشيرة إلى أن هذه الدفعات تأتي ضمن مشروع الكفالة الشهرية الذي يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.// انتهى //13:50ت م0061