اجتماعي / جمعية "أكناف" بالباحة تصرف المساعدة الشهرية لـ 1413 يتيماً ويتيمة
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
الباحة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" أمس، مبلغ 141.300 ريال لشهر يوليو في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الغذائية الشهرية.
وأوضحت الجمعية أن 1413 يتيماً ويتيمة استفادوا من هذا الدعم، مشيرة إلى أن هذه الدفعات تأتي ضمن مشروع الكفالة الشهرية الذي يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.
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13:50ت م
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