الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله - وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح.كما رفع معاليه التهنئة بهذه المناسبة المباركة لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهالله - وأبناء الشعب السعودي كافة .وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة " نحمد الله حمداً كثيراً على ما من به الله عز وجل على قائد هذه البلاد من صحة وعافيه ونجاح العملية التي أجراها يحفظه الله".وأضاف معاليه: لقد قيض الله لهذه البلاد قيادة رشيدة حريصة كل الحرص على شؤون البلاد والمواطنين، حيث تابع الشعب بتقدير واعتزاز مليكهم وهو يواصل اهتمامه برعايةشؤونهم وشؤون البلاد من مقر إقامته بالمستشفى وهو ما يجسد أسمى معاني التفاني والإصرار في مواصلة مسيرة البناء والعطاء، ويؤكد أبرز صفات خادم الحرمين الشريفين أيده الله العملية في الجد والبذل في سبيل رفعة الوطن ومواطنيه".ولفت معاليه النظر إلى الفرح والسرور بين أبناء المملكة الذي رافق نبأ نجاح العملية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، وما عبر عنه أبناء الشعب السعودي المخلصبجميع الوسائل بهذه المناسبة من مشاعر فرح وسرور تعكس قوة اللحمة التي تجمع الشعب السعودي بمليكه وقيادته، مبيناً أهمية الدور والمكانة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين الإقليمي والدولي الذي عبر عنه قادة وزعماء الدول في العالم في تمنياتهم بشفائه وسلامته.ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بجهود وأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة في قيادة العالمين العربي والإسلامي عبر دعمه للشعوب العربية وقضاياهم العادلة، ونصرته للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وإسهامه الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي في دعم جميع الجهود الدولية الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول العالم، مشيراً إلى دوره - حفظه الله - في تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية ومكانتها على المستوى الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمر الذي مكن المملكة من رئاسة مجموعة العشرين وقيادة جهودها بفعالية كبيرة جاءت بفضل سياساته الجادة واهتمام ودعم متواصلين من سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - .وسأل معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في ختام تصريحه المولى عزو وجل بأن يحيط خادم الحرمين الشريفين برعايته وحفظه، وأن يديم عليه لباس الصحة والعافيةليواصل مسيرة الخير والنماء والنهوض لهذه البلاد المباركة وشعبها الوفي بكل عزيمة وإصرار .// انتهى //13:59ت م0064