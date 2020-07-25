عدن 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مخيمات النازحين بمديريات البريقة وخور مكسر والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن.ووزع المركز 1,701 حقيبة تشمل 5,103 قطع من كسوة العيد، استفاد منها 5,103 أطفال، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً في عدة محافظات يمنية.//انتهى//14:26ت م0068