حضرموت 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.حيث جرى توزيع 750 حقيبة تشمل 2,250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 2,250 طفلا، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).يذكر أن المركز دشن مؤخرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .// انتهى//14:26ت م0069