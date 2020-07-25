المهرة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من مناطق مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.ووزع المركز 1,050 حقيبة تشمل 3,150 قطعة من كسوة العيد في مناطق الحجي والعبري وكلشات ومحيفيف والبنوك التابعة لمديرية الغيضة، استفاد منها 3,150 طفلاً، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف84,750 طفلاً في عدة محافظات يمنية.// انتهى//14:26ت م0071