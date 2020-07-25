مأرب 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مخيمات النازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب.حيث جرى توزيع 2,600 حقيبة تشمل 7,800 قطعة من كسوة العيد في مخيمات جو النسيم والسائلة والنجاح والسويداء ومفرق حريب والمنين في مدينة مأرب، استفاد منها 7,800 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية،ويستهدف 84,750 طفلاً في عدة محافظات يمنية.// انتهى//14:26ت م0072