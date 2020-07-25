بريدة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان (شرقاً) بمدينة بريدة ، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين ، وبطاقة تشغيلية تبلغ (٧٥٠) ذبيحة يومياً ، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.// انتهى //14:53ت م0078