عام / أمانة القصيم توفر مسلخا إضافيا بمدينة بريدة خلال موسم عيد الأضحى

السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
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بريدة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان (شرقاً) بمدينة بريدة ، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين ، وبطاقة تشغيلية تبلغ (٧٥٠) ذبيحة يومياً ، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.
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14:53ت م
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