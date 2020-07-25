القطيف 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسبلغ إجمالي المساعدات التنموية والخدمية التي قدمتها جمعية القطيف الخيرية خلال النصف الأول من الحالي 2020م، "7.793.000" ريال، استفاد منها الأسر التابعة للجمعية من الفقراء والأيتام، إلى جانب الأسر المتضررة.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن الخضر أن مصروفات لجان الجمعية تنوعت بين المساعدات النقدية والغذائية والصحية والتعليمية ومساعدات الإيجار وصيانة المساكن وغيرها، حيث بلغ مجموع ما قدمته لجنة التكافل الاجتماعي "5.775.000" ريال، وبلغت مساعدات لجنة كافل اليتيم "1.812.000" ريال، فيما قدم مشروع إعمار "206.000" ريال شملت صيانة وترميم مساكن المستفيدين.وأكد الخضر أن الجمعية تعمل وفق خطط منظمة تعزز من العمل الخيري الاجتماعي بمتابعة ودعم مجلس الإدارة والأعضاء، مقدماً شكره للداعمين من أهل الخير والعطاء لبرامج الجمعية ومساندتها بما يخدم المحتاجين ويؤمن لهم حياة كريمة.// انتهى//14:53ت م0079