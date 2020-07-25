الدمام 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (572) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والاشتراطات البلدية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد (44) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و (27) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، كما واصلت جهودها في التعقيم والتطهير للحد من انتشار العدوى وقامت بغسل وتعقيم وتطهير (805) مواقع، بمشاركة (9532) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940)، وخاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية التي تستوجب الحذر لضمان الصحة والسلامة.// انتهى//14:54ت م0080