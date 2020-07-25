إسلام آباد 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأكدت باكستان حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي.جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك اليوم في مكتبه بإسلام آباد السفير الإيطالي لدى باكستان أندرياس فيراريز.وقال الوزير الباكستاني إن بلاده تولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها مع إيطاليا، وأنها تقدر دورها الإيجابي الذي أدته في أفغانستان لدعم الأمن في هذا البلد المجاور.وأشاد بالدعم التقني الذي تقدمه إيطاليا للقوات الجوية الباكستانية، مشدداً على ضرورة تعزيز زيارات تبادل الوفود الدفاعية لاستكشاف فرص التعاون في مجال التصنيع الحربي بين البلدين.// انتهى //15:09ت م0082