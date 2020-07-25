أملج 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسيواصل مكتب البريد السعودي بمحافظة أملج العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وإيصال الطرود والبريد الممتاز إلى المنازل كـخدمة للأهالي بداية من اليوم.وأوضح مدير مكتب البريد السعودي بمحافظة أملج أحمد سالم البراهيمي أن المكتب يقدم هذه المبادرة كخدمة للأهالي خلال إجازة عيد الأضحى، حيث توصّل الطرود البريدية والبريد الممتاز إلى المنازل بواسطة موظفي البريد المكلفين بالعمل في إجازة عيد الأضحى.وأضاف البراهيمي أن المكتب يستقبل الطرود والبريد المرسل خلال ساعات العمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً ، ويستمر استقبال الإرساليات والطرود حتى يوم الأربعاء الموافق للثامن من ذي الحجة، وتسليم الطرود للعملاء يستمر حتى يوم التاسع من ذي الحجة .// انتهى //15:36ت م0083