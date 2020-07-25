حائل 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واسواصلت بلدية محافظة السليمي جوالاتها الرقابية لتهيئة المسالخ ورفع درجات استعدادها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك , والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية من خلال إلزام المسالخ بالتعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وتوفير المعقمات والأقنعة والقفازات عند المداخل ، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها ووضع ملصقات التباعد الجسدي لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".ودعت بلدية السليمي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //15:37ت م0085