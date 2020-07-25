عام / بلدية السليمي تواصل جولاتها على المسالخ للتأكد من جاهزيتها احترازياً خلال أيام عيد الأضحى
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
حائل 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واس
واصلت بلدية محافظة السليمي جوالاتها الرقابية لتهيئة المسالخ ورفع درجات استعدادها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك , والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية من خلال إلزام المسالخ بالتعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وتوفير المعقمات والأقنعة والقفازات عند المداخل ، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها ووضع ملصقات التباعد الجسدي لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".
ودعت بلدية السليمي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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15:37ت م
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