عام / الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية في منطقة تبوك
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
تبوك 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطا في الرياح السطحية وسحبا رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وضباء.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.
// انتهى //
15:56ت م
0089