تبوك 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطا في الرياح السطحية وسحبا رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وضباء.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //15:56ت م0089