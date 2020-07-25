تبوك 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك -ممثلا بمركز الدعوة والإرشاد بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات- غداً محاضرة بعنوان " أحكام الأضاحي " وذلك بعد صلاة العشاء في جامع أبي موسى الأشعري بحي النهضة بتبوك.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج عشر ذي الحجة التي ينفذها الفرع، وضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة -بمشاركة الدعاة والمشايخ- لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:57ت م0090