الدمام 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسبدأت أمانة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة الجبيل أعمال تطوير خمسة ميادين عامة في عدد من شوارع المحافظة، حيث اطّلع محافظ الجبيل عبدالله العسكر على المجسمات الهندسية وعروض التطوير لمشاريع الميادين العامة بالجبيل.وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش أن العمل بدأ بدوار الملك عبدالعزيز في مدينة الجبيل تقاطع شارع المدينة، الذي يحتوي على أطول علم للمملكة يبلغ ارتفاعه 65 متراً والذي سيُنفَّذ بدلاً عن ميدان السفينة سابقاً.وأضاف المهندس الدويش أن أعمال التطوير تتضمن كذلك أربعة مجسمات أخرى، روعي في تصميمها مناسبتها مع طبيعة وإمكانات المنطقة بالاستفادة من أساليب وإمكانات تقنيّة حديثة في مجال التصميم الهندسي الخاصة بهذه المشاريع، منوهاً بإسهام رجال الأعمال بمحافظة الجبيل في تطوير الميادين بالمدينة استشعاراً منهم للمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن الغالي ومواطنيه.// انتهى//.15:57ت م0091