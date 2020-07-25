المدينة المنورة 4 ذوالحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بسرعة إنجاز مشروع قيادة التحكم المروري والإشارات الإلكترونية الرقمية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95 في المائة ، حيث أكد سموه ضرورة وضع الحلول السريعة لمعالجة المواقع والتقاطعات المرورية الخطرة .جاء ذلك خلال رئاسة سموه اجتماع لجنة السلامة المرورية عبر تقنية الاتصال المرئي .كما أكد الأمير سعود بن خالد الفيصل أهمية إعداد برنامج توعوي وتثقيفي مُكثّف عن أساسيات القيادة الآمنة على مستوى المنطقة ورصد مؤشرات الأداء لدى الجهات الحكومية المرتبطة بهذا المجال وتعزيز الاستفادة من البرامج الرائدة المختصة في جوانب السلامة المرورية ، مستعرضا المؤشرات والاحصائيات الخاصة بحالة السلامة المرورية والتحديثات المستمرة التي ترصد تقييم أوضاع الحالة المرورية على مستوى المنطقة .واطلّع نائب أمير المدينة المنورة على مشاريع مبادرات السلامة المرورية والتقارير الخاصة بالطرق الرابطة بمنطقة المدينة المنورة في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن أن تكون الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني ضمن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ومسؤولياتها ، في حين تتولى وزارة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني .وتطرّق الاجتماع إلى متابعة مستجدات أوضاع المدرسة الجديدة لتعليم القيادة النسائية بالمدينة المنورة .// انتهى //16:16ت م0095