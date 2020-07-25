الدمام 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقيةممثلةً ببلدية محافظة الخبر إعادة تأهيل شبكة الإنارة في مخطط 489 ( أ ) بالعزيزية ، وذلك ضمن الأعمال البلدية التي تقوم بها البلدية في أحياء العزيزية، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة فيها .وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن أعمال التأهيل تضمنت تمديد كابلات بطول 3000 متر طولي، وتركيب 148 فانوسا جديدا، وإعادة ضبط استقامة 5 أعمدة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام البلدية بصيانة شبكة إنارة الشوارع في الخبر حفاظًا على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين شبكة الإنارة وتطويرها ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية.وبين المهندس الزايدي أن إدارة الإنارة تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بشكل مستمر ومجدول، وهي ضمن الخطة السنوية لمشاريع صيانة إنارة الطرق في محافظة الخبر، التي تسهم في رفع كفاءة شبكات الإنارة والحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي الطرق .// انتهى//16:21ت م0098