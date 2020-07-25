مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واساختير الطالب الموهوب مالك بن سالم المتعاني من مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بربوع العين بإدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن قائمة الطلاب العشرة الأوائل الموهوبين في مقياس موهبة على مستوى المملكة .وجاء اختيار الطالب "المتعاني" وفقاً لتميزه في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة ( المستوى الأول ) في إطار تنفيذ المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين الذي تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس ، مما يدل على قدراته العقلية العالية، ومواهبه المتعددة، وتفوقه الدراسي .ووصف الطالب مالك بن سالم المتعاني حصوله على هذا الإنجاز بالحدث الأبرز في مسيرة حياته، معبرا عن فخره بهذه المشاركة لتطلعه إلى اكتساب المزيد من المعارف والعلوم والخبرات والتجارب والإنجازات.من جانبه هنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي الطالب وأسرته على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي جاء تتويجاً لجهود الأسرة والمدرسة ومكتب التعليم بربوع العين وقسم الموهوبين بالإدارة ، مؤكداً أن إدارة التعليم ومدارسها تزخر بالمواهب التي يجب أن تأخذ فرصتها في الإبداع والتألق، والقادرة على تمثيل الإدارة في المحافل المحلية والدولية كافة .وأشاد "الحازمي" ببرامج وزارة التعليم ومؤسسة موهبة التي أسهمت في الكشف عن الموهوبين ، وكرست في عقول الأجيال حب المعرفة و العلوم و الابتكار، في زمن تعيش فيه بلادنا نهضة تنموية شاملة، يسعى فيها الجميع إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين يحفظهما الله - ٢٠٣٠ من خلال رعاية جوانب الإبداع والابتكار لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.// انتهى //16:28ت م0099