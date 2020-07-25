واغادوغو 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسقررت السلطات في بوركينافاسو إلغاء الدورة السادسة عشر المعرض الدولي للفنون الحرفية المقرر عقده في العاصمة واغادوغو خلال شهر أكتوبر القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .ونقلت وكالة الأنباء البوركينية تأكيد المدير العام للمعرض درامان تو في بيان له ان الدورة القادمة كانت ستشهد مشاركة نحو ثلاثة آلاف عارض قادمين من مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى انه سيتم لاحقا الإعلان عن الموعد الجديد للمعرض.مما يذكر أن هذا المعرض منذ تأسيسه العام 1984 ألغي مرة واحدة في عام 2014 بسبب فيروس إيبولا.// انتهى //16:42ت م0102