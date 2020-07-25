سياسي / رئيس الوزراء الاماراتي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس تركمانستان
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
دبي 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف .
وجرى خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين والوصول بها الى مستويات أرحب بما يحقق رغبة قيادتي البلدين الصديقين والمصالح العليا لشعبيهما.
// انتهى //
16:54ت م
0104