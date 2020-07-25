دبي 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف .وجرى خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين والوصول بها الى مستويات أرحب بما يحقق رغبة قيادتي البلدين الصديقين والمصالح العليا لشعبيهما.// انتهى //16:54ت م0104