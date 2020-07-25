الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسرفع رئيس أهل الحديث المركزية في جمهورية بنجلاديش الشيخ محمد أظهر الدين باسمه وباسم أعضاء الجمعية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله ــ عز وجل ــ أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يمتعه بموفور الصحة، وأن يجمع له بين الأجر والعافية.ودعا الشيخ أظهر الدين الله العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ــ، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه لما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين، وأن يصرف عن المملكة والعالم أجمع الوباء والبلاء.// انتهى //17:20ت م0105