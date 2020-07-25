بانجول 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسقرر الرئيس الغامبي أداما بارو رفع حالة الطوارئ العامة في بلاده التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضح بيان للرئاسة الغامبية أنه تم بموجب هذا القرار استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية العادية، في ظل تدابير الصحة والسلامة الصارمة توقيا من موجة ثانية لانتشار كورونا .ودعا الرئيس بارو جميع الغامبيين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة ودعم السلطات الصحية في التعامل مع الوباء، محذرا من أن قوات الأمن لن تتردد في تطبيق المبادئ التوجيهية خاصة في حالات الانتهاكات المتكررة.وكان مكتب الرئيس الغامبي قد أعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في بلاده منذ خمسة أشهر، وهي بذلك أول حالة طوارئ عامة في غامبيا وفقًا لدستور عام 1997 .يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 170 حالة مع 101 حالة نشطة و 7 حالات محتملة، إضافة إلى 64 حالة تعافٍ و5 حالات وفاة .// انتهى //17:39ت م0107