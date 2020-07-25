أملج 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسبدأت بلدية محافظة أملج أمس أعمال صيانة وتطوير بعض شوارع المحافظة من خلال إزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشوارع لرفع مستوى أداء الطرق في الطرق الرئيسية و الأحياء ,وأوضح مساعد رئيس البلدية مدير إدارة المشاريع ماجد محمد الصيدلاني أن أعمال مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خططها لمشاريع السفلتة والصيانة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه جرت إزالة طبقة الإسفلت في الطريق الدولي عند تقطاع إشارة التحلية وشارع أبي هريرة وبعض شوارع حي المرجان وجارٍ العمل حالياً على إعادة سفلتتها .// انتهى//17:45ت م0108