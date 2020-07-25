بغداد 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2862 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 107573 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4284 , فيما تم تسجيل 2049 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 73317 حالة, مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 29972 , منهم 449 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:43ت م0135