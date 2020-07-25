أبوظبي 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف، بحثا خلاله مستوى تطور العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات وباء "كورونا" على الساحة الدولية وتجربة البلدين في التعامل معه وآليات احتواء آثاره في العالم على مختلف المستويات.// انتهى //18:43ت م0136