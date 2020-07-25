واشنطن 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة "هانا" تحولت صباح اليوم لأول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020.وتوقع المركز وصول إعصار "هانا" لليابسة على سواحل ولاية تكساس الأمريكية اليوم بعد الظهيرة حسب التوقيت المحلي أو في أول المساء.وأفاد المركز أن الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من بورت مانسفيلد ومحمل برياح سرعتها القصوى تزيد عن 120 كيلومتر في الساعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكتسب الإعصار قوة إضافية قبل وصوله لليابسة لكنه سيضعف سريعا لدى توغله فيها.// انتهى //18:43ت م0137