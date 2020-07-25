فيزل(ألمانيا) 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسلقي شخصان مصرعهما نتيجة سقوط طائرة خفيفة على مبنى سكني في مدينة فيزل غربي ألمانيا اليوم .وقال متحدث باسم إدارة منطقة فيزل وفقا لوكالة الأنباء الألمانية: إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، موضحاً أن المبنى الذي سقطت عليه الطائرة هو من المنازل التي تقنطها عائلة أو عائلتان.ولم تتضح المزيد من التفاصيل بعد بخصوص الحادث.// انتهى //18:47ت م0139