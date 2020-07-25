عام / مقتل شخصين جراء سقوط طائرة خفيفة على منزل غربي ألمانيا
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
فيزل(ألمانيا) 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
لقي شخصان مصرعهما نتيجة سقوط طائرة خفيفة على مبنى سكني في مدينة فيزل غربي ألمانيا اليوم .
وقال متحدث باسم إدارة منطقة فيزل وفقا لوكالة الأنباء الألمانية: إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، موضحاً أن المبنى الذي سقطت عليه الطائرة هو من المنازل التي تقنطها عائلة أو عائلتان.
ولم تتضح المزيد من التفاصيل بعد بخصوص الحادث.
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18:47ت م
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