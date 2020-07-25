الطائف 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأقرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بالمحافظة والمحافظات التابعة لها تعليمياً ، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي بما يضمن بداية جادة ومتميزة.وبحسب الخطة الزمنية ستبدأ الإدارة في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية: "رنية ، والخرمة ، والموية ، وتربة ، وحداد ، وميسان ، وجنوب شرق" ابتداء من التاسع عشر من هذا الشهر ولمدة أسبوع، وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم ، فيما ستبدأ عملية الترحيل إلى مكاتب التعليم الداخلية: "الشرق ، والغرب ، والجنوب ، والحوية ، والشمال" ابتداء من السادس والعشرين ولمدة أسبوعين، وستكون عملية التسلّم من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد برغم الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً النظر إلى سعي الإدارة إلى الانتهاء من عملية ترحيل المقررات وتوزيعها للمدارس حسب الخطة الزمنية لضمان وصولها قبل بدء العام الدراسي ولتكون في متناول أيدي الطلاب والطالبات منذ البداية.مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الاستعداد ، ومثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.// انتهى //18:55ت م0143