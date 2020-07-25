الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واساجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد حضراوي أمس مع المدير العام لمنتجع نوفا مايكل فارني لبحث إمكانية ممارسة رياضة التجديف في المرافق الخاصة بالمنتجع ، ومناقشة سبل التعاون المشترك في ممارسة الرياضة محلياً.وعقب الاجتماع -الذي عُقد في منتجع نوفا- قام حضراوي يرافقه فارني بجولة ميدانية في المنتجع لمشاهدة البحيرات والمرافق الخاصة الموجودة فيه.وأكد رئيس اتحاد التجديف سعيهم في بدء ممارسة اللعبة محلياً في أقرب وقت ممكن، ضمن أهداف وزارة الرياضة المسهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بزيادة عدد الرياضيات وممارسيها.وقال: "هدفنا في الاتحاد السعودي للتجديف انتشار وتوسع اللعبة داخلياً وزيادة عدد اللاعبين في المنتخب السعودي، ونبحث عن الأماكن والمناطق التي يمكن الاستفادة منها في ممارسة اللعبة".وأضاف: "المملكة يوجد بها تنوع جغرافي كبير، ونستهدف الاستفادة من جميع الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة التجديف بها.يذكر أن اتحاد التجديف تأسس عام 2019 بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وحقق 4 ميداليات برونزية دولية، وبرونزية آسيوية، وذهبيتين خليجيتين خلال مشاركاته السابقة .// انتهى //19:26ت م0151