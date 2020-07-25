نجران 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسقالت صحة نجران: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز " تأكد "في نجران بلغ 453 مستفيدا خلال أسبوع من بدء العمل فيه ، موضحةً أن العمل جارٍ حالياً للتوسع في تقديم الخدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية من المستفيدين.وأبانت أن المركز يعمل من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة 4 عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً بعد حجز الموعد في تطبيق صحتي.يذكر أن وزارة الصحة خصّصت مراكز "تأكد" للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //19:26ت م0152