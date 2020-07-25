بريدة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم , وكذلك متابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد .وأكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات المعنية بتيسير شؤون الحجاج في المنافذ البرية والجوية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمنطقة القصيم ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير.كما وجه سموه بأن تكون الفعاليات المقامة خلال مدة عيد الأضحى تتناسب مع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه جائحة كورونا والتوجيهات الخاصة بالحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من خلال التباعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة ، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان أمنهم وسلامتهم.// انتهى //19:44ت م0153