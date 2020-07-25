صامطة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسأكد رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف جهوزية مسلخ البلدية النموذجي لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين، مع تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.ووقف ابن منيف على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك واستعدادات المسلخ لاستقبال الأضاحي ، واطلع على طريقة آلية استقبال الأضاحي خلال أيام العيد وآلية الدخول والخروج عبر مسار خاص ، مع وضع لوحات إرشادية ، ووجود البيطريين وعمال النظافة لاستيعاب أكبر عدد من الأضاحي.وشدَّد رئيس البلدية على العاملين في المسلخ بتكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد ، ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //19:45ت م0156