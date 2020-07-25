الطائف 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسباشرت فرق وآليات أمانة الطائف اليوم أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار بعد هطولها على أنحاء متفرقة من المحافظة .وأعلنت الأمانة استعدادها منذ وقت مبكر لموسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع.ووجهت الأمانة فرقها الميدانية خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، حيث شُكّلت عدد من الفرق والعمال والمعدات ودُعمت بعدد من الآليات وصهاريج الشفط مختلفة الأحجام وُزعت في الأماكن التي شهدت تجمعات وشهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، وخصصتلها أكثر من (200) عامل و(55) آلية مختلفة الأحجام.فيما شهدت شوارع المحافظة وحدائقها ازدحاما شديدا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء التي تزينت بها مصيف العرب لليوم الثاني على التوالي.// انتهى //19:45ت م0157