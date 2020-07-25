المدينة المنورة 4 ذوالحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق منها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها: المدينة المنورة - والمهد – ووادي الفرع - وبدر - وينبع – والحناكية – وخيبر - والعلا – والعيص، التي بدأت صباح اليوم ، والمتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة ، مؤكدا أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم جميع الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.ودعا الرائد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول ، مشددا على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أوعن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:45ت م0158