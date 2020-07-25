الخرطوم 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسعقدت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) اجتماعاً اليوم بالخرطوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس، ناقشا خلاله ورقة الاحتياجات والأسبقيات المطلوبة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.وأمنت اللجنة على الأولويات المقترحة ضمن المحاور الأربعة التي شملت محور دعم عملية السلام لتنفيذ اتفاقيات السلام المقبلة، ومحور دعم عملية التحول السياسي الديمقراطي وحماية المدنيين.وأضافت أن الأولويات تضم دعم عملية التنمية الاقتصادية، ودعم عملية بناء السلام، وذلك لتكون أساساً للتفاوض مع فريق الأمم المتحدة بعد وصوله السودان.// انتهى //19:46ت م0159