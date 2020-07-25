المنامة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، راجيًا من المولى تعالى أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها، بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.واتفق الجانبان على مزيد من اللقاءات والعمل المشترك بما يعزز أطر التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.كما تطرق الاتصال إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطوراتها والجهود العالمية المبذولة في مواجهتها واحتواء آثارها، حيث أعرب الجانبان عن تمنياتهما بتجاوز هذه الأزمة، وأن تنعم شعوب العالم بالصحة والسلامة والأمن والطمأنينة.// انتهى //19:47ت م0160