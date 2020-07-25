الجزائر 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 605 إصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 27764 حالة .وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1146 وفاة، مشيراً في الوقت نفسه إلى مغادرة 383 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18076 حالة.// انتهى //20:00ت م0161