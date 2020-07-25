منى 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسفي إطار مواكبتها موسم حج عام 1441هـ؛ تطلق وزارة الإعلام خدمة رقمية تستجيب لكل المتطلبات الإعلامية المحلية والدولية، لضمان توفير أفضل الخدمات للإعلاميين الذين يقومون بتغطية موسم حج هذا العام من داخل المملكة وفي جميع أنحاء العالم .وتتيح الخدمة لجميع الإعلاميين تلقي الملفات والمواد الرئيسة، والحصول على التعليقات والردود على الاستفسارات الإعلامية، وحضور المؤتمرات الصحفية والمشاركة فيها مباشرة.وستطلق الخدمة الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم "مركز الحج الإعلامي الافتراضي" بهدف تسهيل الحصول على المعلومات، ونقل المواد الإعلامية إلى الإعلاميين.ويتيح المركز طلب خدمات حصرية، مثل الحصول على صور عالية الجودة لصالح المؤسسات الإعلامية أو "فيديوهات" تصوّر خصيصا لها، إلى جانب طلب سائر الخدمات المتاحة عن بعد، بما في ذلك استضافة مسؤولين أو متحدثين لمقابلات حصرية، والحصول على تعليقات وردود على الاستفسارات، كما يمكن الصحفيين وسواهم من الجمهور العام من الاطلاع على محتوى إعلامي مخصص لموسم الحج ١٤٤١هـ.وسيتلقى مئات من الصحفيين في المملكة، إلى جانب أكثر من 2500 صحفي من خارج المملكة مسجلين لدى قوائم بيانات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، رسائل إلكترونية لتسجيل أسمائهم على المنصة الرقمية، للاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي، الذي كرّس له مركز التواصل فريقا متخصصا من الإعلاميين، ومن مسؤولي العلاقات الإعلامية الدولية، لضمان حصول الصحفيين على أفضل الخدمات.وتتوفر هذه الخدمات الرقمية على بوابة الحج الإعلامية على الرابط التالي: https://hajj.media.gov.sa/ ، وعنوان المركز الحج الإعلامي الافتراضي : https://vpo.hajjmedia.sa/// انتهى //20:13ت م0162