مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة.وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد ، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للإشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر،مبيناً أنه تم مصادرته و إتلاف 20 كغم من المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر وتم إغلاق المستودع فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات الغذائية للمواطنين والمقيمين.// انتهى //20:22ت م0164