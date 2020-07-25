نجران 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسوجه معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي - وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - بالعمل على استقبال ومعالجة أمور المبتعثين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.وأكد وكيل الجامعة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد بن علي السريعي أن الجامعة حريصة على خدمة المبتعثين والمبتعثات والوقوف على احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة.وبين أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات والإجراءات التطويرية فيما يخص شؤون المبتعثين والمبتعاث التي تمت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى متابعة رئيس الجامعة المستمرة لما تقدمه الوكالة من خدمات للمبتعثين، حاثاً الجميع في الوكالة على تلبية احتياجاتهم وإنهاء إجراءاتهم.//انتهى//20:48ت م0166