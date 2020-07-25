مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة صباح غدٍ الأحد 5 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020، ملتقىً خاصاً بموسم الحج عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان " المستجدات في مكافحة كورونا "، برئاسة المشرف العام على الحج في الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود.ويشهد الملتقى مشاركة مختصين من (الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، الإدارة العامة للحج والعمرة والمركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، هيئة التخصصات الصحية، الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الحرس الوطني، جامعة الملك عبدالعزيز).وتتضمن جلسات الملتقى جهود واستعدادات الكوادر الصحية بالمملكة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ، وتحديات طب الحشود في مواجهة فايروس كورونا المستجد "covid-19"، وعوامل الخطورة للإصابة بالفايروس.ويأتي ذلك ضمن الجهود التثقيفية والتوعوية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية ممثلةً بمستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة.// انتهى //21:24ت م0168