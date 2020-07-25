رفحاء 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية استعدادتها لتجهيز المسلخ البلدي لاستقبال المستفيدين الراغبين في ذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى وذلك وفقاً لخطط وبرامج متواصلة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتدابير الوقائية الرامية إلى رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي.وأوضحت البلدية أنها أتاحت ذبح الأنعام لعدداً من المطابخ الأهلية الراغبة خلال فترة السماح بذلك من أيام عيد الأضحى المبارك،وفق الاشتراطات الصحية والمهنية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية، وتخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة ، والحرص على النظافة الدائمة ،ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات والتخلص منها يومياً وفق الآلية التي حددتها البلدية.فيما تُكثف البلدية جهودها لتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على مُشغل المسلخ والمطابخ المصرح لها بالذبح والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح .كما أكدت البلدية إلى تكثيف عملها في متابعة من يقوم بالذبح العشوائي ومتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.// انتهى //21:42ت م0172