عرعر04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, الإدارات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين .كما وجه سموه الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتسخير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة فرق العمل والصيانة ، وصحة البيئة وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الأضحى المبارك.// انتهى //22:01ت م0176