سكاكا 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، على التقرير الإحصائي للمعاملات بالإمارة ومؤشر الإنجاز الذي قدمه لسموه، وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان , حيث احتوى التقرير على بيانات إحصائية للمعاملات ونسب الإنجاز في الربع الثاني ومؤشر إنجاز المعاملات للربع الثاني من العام 2020م .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تحقق من تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى مايقارب 50% من الوقت المستغرق في الربع الأول من العام 2020م، مما أسهم في تسريع إجراءات ومعاملات المواطنين .من جانبه أكد وكيل الإمارة أن هذا الإنجاز نتيجة الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة واهتمامه في تطوير العمل التقني والإداري، حيث إن سموه وجه تقنية المعلومات بالإمارة منذ اليوم الأول إنجاز جميع الأعمال بالإمارة إلكترونياً وعدم قبول الإجراءات الورقية، حتى أصبحت إمارة المنطقة تعمل بكامل اختصاصاتها بشكل إلكتروني وعن بُعد، مما أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات حيث إن البعض منها ينجز خلال يوم عمل واحد.//انتهى//22:48ت م0194