الدمام 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسنظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لقاءً افتراضياً لخريجات كلية الآداب، بمشاركة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، وعدد من أعضاء هيئة تدريس الكلية وخريجيها، وذلك ضمن برنامج ( تلاقي ) الذي تنظمه الجامعة لمختلف خريجي كلياتها.واستعرض الدكتور القاضي، تاريخ نشأة الجامعة وتطورها وحصولها على الاعتماد المؤسسي، مباركاً للجميع اختيار الجامعة من الجامعات الثلاث، وحصولها على نظام الجامعات الجديد من حيث الاستقلالية بذاتها.فيما نوهت عميدة الكلية الدكتورة مشاعل العكلي خلال اللقاء باختيار الجامعة من ضمن الجامعات الثلاث، متطلعةً أن تكون الكلية من الكليات الرائدة في المجالات التعليمية كافة.من جانبها، استعرضت مديرة المركز الدكتورة أماني البحر الخدمات والمزايا التي يقدمها المركز لخريجي الجامعة، منها بطاقة الخريج والدورات التدريبية والاستشارات المهنية ودراسة سوق العمل.// انتهى//23:31ت م0198