المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة خطته الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ.وتتضمن الخطة التي يقوم بها عدد من الميدانيين ، جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية يتخللها برامج توعوية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية تحتوي على رسائل وتوجيهات عامة وكذلك الحث على اغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم .// انتهى //23:33ت م0199